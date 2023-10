„Wir freuen uns sehr über die Beteiligung von Strabag an unserem Unternehmen", sagt Peter Geigle, CEO und Gründer von CMBlu Energy. Als Entwickler und Hersteller können man nun verstärkt in die Errichtung und den Ausbau weiterer Produktionsstätten investieren und von der Erfahrung der Strabag im Bereich großer Infrastrukturprojekte profitieren. Aktuell setzt CMBlu gemeinsam mit Kooperationspartnern mehrere Pilotprojekte zur Validierung der Großspeicherlösungen in Europa und den USA um, unter anderem im österreichischen Burgenland, in Wisconsin, Arizona und dem Uniper-Kraftwerk Staudinger bei Hanau.



Die Strabag erweitert durch die Beteiligung an CMBlu ihr Portfolio an fortschrittlichen Unternehmen und Start-ups. „Der Gamechanger für die Energiewende sind Speicher, die Energie aus erneuerbarer Produktion dann verfügbar machen, wenn sie gebraucht wird“, unterstreicht Klemens Haselsteiner, CEO von Strabag. Und: „Um eines der wichtigsten Ziele unserer Unternehmensgeschichte zu erreichen – Klimaneutralität bis 2040 – wollen wir bei unseren Bauvorhaben zu einem Komplettanbieter für Energieservices werden."