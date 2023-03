Im Jahr 2022 wurden in Österreich 61.634 GWh Strom verbraucht. Etwa zwei Prozent weniger als der Referenzwert aus dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Wichtig dabei waren die Monate September bis November, in denen sogar fünf Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum eingespart werden konnte. Dies entspricht auch der Zielsetzung der Stromverbrauchreduktion der seit Dezember 2022 in Kraft befindlichen EU Stromnotfallmaßnahmenverordnung.



„Mit dem APG-Powermonitor, für den die APG im Dezember 2022 den Startschuss gab, wurde es für die österreichische Bevölkerung möglich, die effektivsten Stromsparstunden zu sehen und einen aktiven Beitrag zu leisten. Dies war ein wichtiger Beitrag dafür, dass Stromsparen nicht nur in absoluten Zahlen gelungen ist, sondern auch zu den ausgewiesenen Stunden besonders effektiv wirkte. Damit konnte nicht nur der Stromverbrauch, sondern auch der CO 2 -Ausstoß reduziert werden. Dies wirkt insgesamt auch preisdämpfend“, erklärt Gerhard Christiner, technischer Vorstand der APG. So erfreulich der sinkende Stromverbrauch auch sei, so wichtig sei es in Zukunft eine kapazitätsstarke Netzinfrastruktur verfügbar zu haben, wie die APG betont. Nur dann werde ein nachhaltiges Energiesystem versorgungssicher managebar.

