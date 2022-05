"Green Forward" durch Sonnenkraft in Steyr

Die Energiewende stellt die Energieversorger von Städten vor Mammutaufgaben: Der CO 2 -Ausstoß muss verringert und die Stromproduktion nachhaltiger werden, die Zahl der Ladesäulen für E-Mobilität steigt, Energie-Speicherlösungen müssen für Blackout-Sicherheit und Stabilisierung der Netze sorgen. Die Stadtbetriebe der oberösterreichischen Stadt Steyr haben sich unter dem Motto „Green Forward“ auf die Reise Richtung Klimaziele begeben. Dafür arbeiten sie mit CLEEN Energy aus Haag sowie auf Fronius International mit Sitz in Pettenbach zusammen. Während CLEEN Energy für die Infrastruktur zur Produktion und Speicherung des nachhaltig produzierten Stroms sowie dem Ausbau der für die Elektromobilität notwendigen Ladeinfrastruktur verantwortlich ist, übernimmt Projektpartner Fronius das Lademanagement im Kommunalzentrum. Dabei feiert Fronius EMIL seine Marktpremiere: EMIL steuert als intelligente Cloud Lösung sämtliche Ladevorgänge und ist vollständig in die objektbezogene Energieverteilung integriert.