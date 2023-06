Je mehr Photovoltaik-Anlagen, desto höher die Anforderungen an die Netze. Womit wir bei einem der in nächster Zukunft größten Hindernisse der Energiewende wären: den zunehmenden Beschränkungen des Netzzugangs …



König: Viele unserer geplanten PV-Großprojekte scheitern bereits heute an fehlenden Zusagen der Netzbetreiber. In Niederösterreich oder der Steiermark hatten wir Projekte mit gebäudeintegrierten Anlagen, die fertig geplant und ausfinanziert waren, letztlich aber eben deshalb nicht an den Start gehen konnten. Die Netzbetreiber mögen ihre Ausbaupläne haben. Diese sind jedoch langjährig ausgelegt, die zusätzlichen Kapazitäten bräuchten wir aber am besten sofort. Die Entscheidungsprozesse sind zudem sehr intransparent.



Hier ist die Politik gefragt. Wir bräuchten einen Anlagenkataster, so wie es ihn in Deutschland bereits gibt. Dann wüssten wir auch, welche Netzausbaupläne aktuell vorzuziehen sind und welche entsprechenden Projekte vorerst noch zurückgereiht werden können. Ein weiteres Thema war der Rückstand bei der Bearbeitung der Anträge. Dieser wird langsam aufgearbeitet. Wobei das manche der in Summe 140 heimischen Netzbetreiber gut, manche weniger gut im Griff haben. Mich wundert es ja, wenn Letztere nach Jahren des PV-Booms immer noch überrascht zu sein scheinen, dass die einlangenden Anträge auf hohem Niveau bleiben.