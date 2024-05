Elektropraxis@Punktum: Im Rahmen einer Generalversammlung im November des Vorjahres wurden Sie einstimmig an die Spitze der Lichttechnischen Gesellschaft gewählt. Wie kam es dazu?



Gudrun Schach: Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diese ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen. Nachdem ich mir das Angebot eine Zeitlang durch den Kopf gehen ließ, habe ich mich schließlich dafür entschieden. In gewisser Weise bin ich erblich vorbelastet. Bereits mein Vater hatte die Position als LTG-Vorstandsvorsitzender inne. Die Lichttechnische Gesellschaft hat bei uns zu Hause somit schon immer eine wesentliche Rolle gespielt.



Dennoch haben Sie zunächst Architektur studiert …



Schach: Bereits während meines Studiums habe ich mich intensiv mit der Rolle des Lichts in der Architektur auseinandergesetzt. Insbesondere Christian Bartenbach, Pionier im Bereich der Lichtplanung, hat mir die Augen geöffnet. Leider gibt es in Österreich keine universitäre Ausbildung für Lichtgestaltung und Lichtdesign. Architektinnen und Architekten begreifen das Thema daher häufig vornehmlich über die Bauphysik.



Um die nachkommenden Generationen dafür zu sensibilisieren, bin ich neben meiner Tätigkeit in Marketing und Kommunikation für Zumtobel auch als Lehrende tätig. So unterrichte ich am Institut für Raumgestaltung der TU Wien als externe Lektorin. An der Universität für Bodenkultur biete ich alle zwei Jahre ein Wahlpflichtfach zu Außenbeleuchtung und zur Vermeidung von Lichtverschmutzung an sowie eine Block-Lehrveranstaltung im Rahmen des Energy-Building-Studiengangs am FH-Campus in Wien-Oberlaa. Das macht mir sehr unglaublich viel Freude, und ich bin meinem Arbeitgeber dankbar, dass er mir diese Freiheit lässt.