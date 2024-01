Von 24. bis 25. Jänner lädt der Elektrogroßhändler Rexel wieder zurnach Wels. Rund 4.000 Fachbesucher*innen und 130 Lieferanten machten die Erstauflage der Rexel Expo im Jänner 2023 zu einem vollen Erfolg. „Wir haben viele Anfragen von bisherigen Ausstellern erhalten, dass sie beim nächsten Mal gerne noch mehr Fläche hätten", so Rexel-CSOAuch mit weiteren interessierten Unternehmen wurde Kontakt aufgenommen. Um all diesen Wünschen entsprechen zu können, wird diebei der zweiten Runde der Expo voraussichtlich um gut ein ViertelWie letztes Jahr wird es auch heuer wieder möglich sein, vom Messegelände pernach Weißkirchen an der Traun zu fahren, um das dortigein Augenschein zu nehmen. Mit dem neu eröffneten Autostore, einem teilautomatisierten Kleinteilelager, wartet dort eine besondere Attraktion. Zig Roboter sausen in alle Richtung und kommissionieren selbsttätig Kundenaufträge.>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!