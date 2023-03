Im Smart-Home-Bereich steht Busch-free@home flex im Fokus. Was kann das Raumsteuerungssystem?

Kleinhans: Busch-free@home flex erweitert die Busch-Jaeger-Palette um eine Raumsteuerungsvariante, die per Bluetooth-Verbindung eingerichtet und gesteuert werden kann. Das schafft die Grundlage für eine smarte Einzelsteuerung von Licht oder Jalousien per App. So einfach die Installation erfolgt, so flexibel ist das System anschließend nutzbar. Für jene Nutzer*innen, die zu einem späteren Zeitpunkt Erweiterungen bis zu einer smarten Gesamtlösung für das ganze Zuhause wünschen, können die bestehenden Komponenten problemlos durch Integration eines Busch-free@home System Access Points weiterhin verwendet werden. Auch dabei bleiben die Wände unversehrt – dank der Vernetzung über Funk bleibt alles in der Unterputzdose. Natürlich sind die Lösungen nicht nur technisch, sondern auch optisch individuell auf Geschmack und Bedürfnisse der Kund*innen zugeschnitten. Die Bedienelemente sind in unterschiedlichsten Schalterdesigns verfügbar.