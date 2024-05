Über der ehemaligen Bahnhofshalle, dem heutigen Foyer des Zeppelin Museum, schwebt eine leuchtende Milchglasdecke. Hinter der historischen Lichtdecke bestehend aus einer abgehängten Kassetten-Glasdecke, versteckt sich heute moderne Lichttechnik: Hier kommet der lineare Lichteinsatz Ala von LTS zum Einsatz. Ala ist ein Lichtbandsystem für flexible Anwendungen und als einfache, aber effektive architektonische Lichtlösung gedacht. Bestehende Lichtbandsysteme – im Zeppelin Museum waren es herkömmliche Leuchtstoffröhren – können mit dem Lichtbandsystem modernisiert werden. Eine einfache Umrüstung der Lichteinsätze ist dadurch möglich, dass Ala an alle handelsüblichen Lichtbandsysteme adaptiert werden und so an die vorhandenen Tragschienenkonstruktion montiert werden kann.



Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass das Lichtbandsystem den idealen Abstand zur Decke aufweist, sodass durch das „Glasdach“ keine LED-Lichtpunkte zu sehen sind. Die satinierten Glaselemente tragen zusätzlich dazu bei, dass das Licht sich weich im Raum bricht und sanft verteilt. Dadurch entsteht eine Licht-Illusion, die denken lässt, es wäre Tageslicht und der helle Himmel steht über dem Foyer.



Das Besondere an der Eingangshalle: Alle 130 Ala Lichteinsätze bieten verschiedene Lichtfarben. Der Einsatz von TWPI und die Steuerbarkeit per Casambi ermöglichen flexible Anpassungsmöglichkeiten und eine künstlerische Freiheit beim Einstellen des Lichtes. Das Licht kann das Museum für besondere Anlässe in unterschiedliche Stimmungen tauchen und in erscheint in den gewünschten Lichtfarben und Helligkeiten.