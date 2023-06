Nachdem das Burgtheater vor etwa zwei Jahren seine alte Bestuhlung für die Renovierung des Zuschauer*innenraums verkauft hat, gibt es eine weitere Neuerung, dieses Mal auf dem Dach des historischen Gebäudes. Zum Sommerbeginn wurde auf dem Dach des Burgtheaters eine 300 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert.



Mit 63 kWp wird die Anlage jährlich rund 70.000 kWh Strom erzeugen und 51 Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen. Nach der EMAS-Zertifizierung („Eco-Management and Audit Scheme“) im April, der Aufnahme in das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit beim Berliner Theatertreffen im Mai und der Auszeichnung mit dem österreichischen Umweltzeichen im Juni setzt das Burgtheater damit einen Schritt in seiner nachhaltigen Entwicklung. Verbund hat die Anlage mit 150 PV-Modulen geplant und errichtet.



Der Planungs- und Genehmigungsprozess der PV-Anlage auf dem historischen Gebäude war mit besonderen Herausforderungen verbunden: Neben dem Bundesdenkmalamt waren vier Magistratsabteilungen der Stadt Wien und zahlreiche Expert*innen eingebunden.

