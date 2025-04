Wie ein großer Mitbewerber hat auch Sonepar heuer den Personalstand reduziert – konkret seit Jahresbeginn von 570 auf rund 520 Mitarbeitende. „Wir haben versucht, möglichst viel über Pensionierungen, Arbeitsteilzeit und Zeitarbeit abzufedern“, erklärt Geschäftsführer Uwe Klingsbigl. „Ganz ohne Freisetzungen ging es leider nicht.“

Verhältnismäßig leichter fielen die notwendigen Anpassungen im Fall des Logistik-Centers, wo zu einem Drittel Leasingkräfte im Einsatz sind. „Der Hintergrund dafür sind die normalen saisonalen Schwankungen im Jahresverlauf.“ In den Niederlassungen und im Backoffice musste Personal abgebaut werden. Auch die Geschäftsführung wurde von drei auf zwei Personen verkleinert. Die Bereiche Human Resources und Compliance wanderten damit zu Klingsbigl, das Marketing zu dem für Einkauf und Vertrieb verantwortlichen Geschäftsführungskollegen Thomas Schaffer.

Das Erneuerbaren-Geschäft brach – konform mit den Marktentwicklungen – um rund 50 Prozent ein, das Minus in der Elektroinstallation liegt bei mehr als fünf Prozent. Auch 2025 dürften die Bäume nicht in den Himmel wachsen, wie man schon jetzt an der Schrumpfung der Baugenehmigungen ablesen kann. „Der deutliche Einbruch in der Photovoltaik hat seine Ursache auch in den vollen Lägern zu Jahresbeginn. Die Marktteilnehmer hatten sich großzügig mit Ware eingedeckt für eine Nachfrage, die dann nicht gekommen ist“, so Klingsbigl. Zumindest dieser Negativeffekt sollte 2025 ausbleiben.