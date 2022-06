Das war die 134. OVE-Generalversammlung

Mit seiner DC-Initiative bietet der OVE seit 2021 eine Plattform für die Auseinandersetzung mit Gleichstromtechnik für die Energiewende. Zudem setzte der Verband im Vorjahr Initiativen im Bereich der Nachwuchsförderung: Mit der neuen Website LET’S TECH finden sich die Nachwuchsinitiativen des OVE nun unter einem Dach. Und auch der Girls! TECH UP-Role Model-Award feierte seine Premiere.



Im Rahmen der Generalversammlung wurden außerdem drei OVE-Awards verliehen: ALDIS-Leiter Gerhard Diendorfer, der mit Ende Juni in den Ruhestand tritt und an seinen Nachfolger Wolfgang Schulz übergibt, erhielt den Award für den Auf- und Ausbau des Blitzortungssystems und seine Tätigkeit in der Blitzforschung. Franz Chalupecky, ehemaliger ABB-Vorstand, wurde für sein jahrelanges Engagement als Vorstandsmitglied im OVE sowie in der OVE Energietechnik geehrt. Fritz Schmöllebeck, langjähriger Rektor der FH Technikum Wien, erhielt den OVE-Award für seine Verdienste um den Verband als Vorstandsmitglied sowie als Präsident des Nationalkomitees von FEANI, der Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände.

Alfons Haber, Vorstand der E-Control, hielt im Rahmen der Generalversammlung einen Vortrag zur aktuellen Situation am Energiemarkt. Er gab Einblick in das Krisenmanagement der E-Control anlässlich der aktuellen Gaskrise und ging auf die Herausforderungen für unser Stromsystem durch den Ukraine-Krieg ein.