Unabhängig davon, wie sich die kommende Bundesregierung in Österreich zusammensetzen wird: Für ein Gelingen der Energiewende ist es an ihr, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und überfällige Gesetze zu beschließen. Denn sowohl das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG), als auch das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) haben es in der letzten Legislaturperiode nicht mehr bis zum Beschluss im Nationalrat geschafft. Beide Gesetze sollen die Rahmenbedingungen für den Umbau des Energiesystems verbessern: Während das ElWG die Basis für den notwendigen Infrastrukturausbau ist, soll das EABG vor allem Genehmigungsverfahren verkürzen und bestehende Hürden aus dem Weg räumen.



Der Umbau des Energiesystems müsse ein überparteiliches Anliegen sein, forderten Expert*innen bei einer Pressekonferenz des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE) im Vorfeld der OVE-Energietechnik-Tagung in Salzburg. Egal, wie die nächste Bundesregierung in Österreich aussehe, sie müsse die ausstehenden Gesetze rasch beschließen, bekräftigten die Expert*innen. Vor allem der Netzausbau müsse als Voraussetzung für die Versorgungssicherheit in einem nachhaltigen Energiesystem hohe Priorität haben.