Den Kopf in den Sand zu stecken und in schwierigen Zeiten auf jegliche Art der Krisenkommunikation zu verzichten, ist keine geeignete Strategie, um das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern zu erhalten. Genau dieses Vertrauen sichert Ihnen aber auch nach Überwinden der Coronakrise Ihren Unternehmenserfolg! „Krise als Chance“ ist nicht bloß eine leere Floskel. Ich bin sicher, schon in einigen Wochen werden wir Erfolgsgeschichten von Unternehmen hören und lesen, die diese herausfordernden Covid-19 Zeiten gut überstanden haben. Nicht zuletzt deshalb, weil sie immer in Kontakt mit ihren Kunden und Geschäftspartnern geblieben sind und authentische Beziehungen pflegen.

Zweifellos wäre der einfachste Weg, abzutauchen und zu warten, bis die Wogen sich geglättet haben. Das erfordert unter Umständen aber nicht nur einen langen Atem, sondern lässt Kunden, Geschäftspartner und auch die eigenen Mitarbeiter in einem kommunikativen Vakuum zurück. Wie schon Kommunikationsforscher Paul Watzlawick feststellte, kann man nicht nicht kommunizieren. Kein Signal ist auch eines. So schafft man nämlich den idealen Nährboden für Gerüchte und Spekulationen, die letztlich dem Image des Unternehmens und der Marke schaden können. Eine Krise schweigend auszusitzen, ist also keine vernünftige Option.

Versetzen Sie sich für einen Moment in die Lage eines Kunden: Ihr Lieblingshändler schließt sein Geschäft völlig unerwartet – und Sie erhalten keinerlei Informationen darüber. Sie stehen vor verschlossenen Türen, erreichen telefonisch niemanden und sind zuerst einmal verunsichert. Sehr schnell schlägt das allerdings in Ärger um. Denn das Mindeste, das Sie als Kunde erwarten, ist eine kurze Information über den aktuellen Stand der Dinge. Darüber, was geschehen ist, und ob bzw. wie es weitergeht. Und genau das ist es auch, was Ihre Kunden von Ihnen als Unternehmer erwarten. Machen Sie also den Schritt nach vorne und kommunizieren Sie proaktiv!