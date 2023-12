„Es braucht diesen ganzheitlichen Rahmenplan und wir sind dankbar, dass es ihn gibt“, so Gerhard Christiner. Nun aber sei vor allem die Politik gefordert. Der technische Vorstand des Übertragungsnetzbetreibers APG verweist in diesem Zusammenhang auf den geplanten 220-kV-Versorgungsring in Oberösterreich. Das für die Dekarbonisierung der emissionsintensiven Stahlindustrie zentrale Projekt wurde durch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vorerst gestoppt.



„Bestellungen im Volumen von 100 Millionen Euro sind bereits draußen“, schildert der APG-Chef. Nach dem Gesetz solle nun innerhalb von sechs Monaten eine endgültige Entscheidung getroffen werden, „aber in Salzburg hat das damals dreieinhalb Jahre gedauert.“ Wenn jeder Einspruch von Anrainer*innen oder Umweltschützer*innen für Verzögerungen sorgt, lassen sich Ausbauprojekte nicht in der gebotenen Eile umsetzen. Christiner: „Wir können nicht bei jedem Projekt durch alle Instanzen gehen. Wenn die Politik die Dekarbonisierung will, dann muss sie das auch gesetzlich so regeln und den entsprechenden Projekten Priorität einräumen.“



Für die Energiewende ist ein fundamentaler Umbau des Energiesystems nötig. Daran ändern auch Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften nichts, so sehr diese zu begrüßen seien. Um die im ÖNIP entwickelten Pläne umzusetzen, brauche es eine Verdoppelung der Leitungskapazitäten im Verteilnetz, 64 zusätzliche Umspannwerke und rund 110 Trafos. „Das sind enorme Investitionen.“



Auf der anderen Seite stünden die Kosten der in immer regelmäßigeren Abständen notwendigen Redispatches sowie verhältnismäßig hohe Stromkosten in Österreich, weil Importe aufgrund mangelnder Kapazitäten immer häufiger unmöglich seien und stattdessen Gaskraftwerke hochgefahren werden müssen. Christiner: „Wir brauchen den Netzausbau, wir brauchen die digitale Transformation der Stromversorgung, wir brauchen mehr Daten und ein modernes Marktdesign. Ich plädiere für Systemverständnis statt Ideologie und für weniger Regulatorik, dafür mehr Physik.“



Zwei längst angekündigte Gesetzesvorhaben müssten unbedingt noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden: das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz EABG, das gemeinsam mit der RED III-Richtlinie auf EU-Ebene zur Verfahrensbeschleunigung beitragen würde, und das Elektrizitätswirtschaftsgesetz ElWG – „das wäre ein echter Turbo für die Energiewende“.