„Image der Elektrotechnik nicht das ist, was es sein sollte"'

Der Energiewende fehlen die Fachkräfte. OVE-Präsident Kari Kapsch und Generalsekretär Peter Reichel über den Fachkräftemangel in der Elektrotechnik. Was dagegen getan werden kann und warum der Ruf der Branche nicht mehr zeitgemäß ist.

„Ihr seid diejenigen, die die Welt retten werden“

Karin Eichinger bildet am Technologischen Gewerbemuseum (TGM) die Elektrotechniker*innen der Zukunft aus. Woran es liegt, dass der Mädchenanteil weiterhin gering ist, über das Zukunftspotenzial der Branche und von Erfolgsmomenten, die bleiben.

13.800 fehlende Fachkräfte

Der OVE schlägt Alarm: Für die Energiewende fehlen der Branche tausende Fachkräfte. Das gefährde nicht nur Wirtschaftsstandort, sondern auch die Energiewende.

Warum Employer Branding unverzichtbar ist

In nahezu allen Branchen fehlen Fachkräfte und so mancher Arbeitgeber verzweifelt, weil die Kund*innennachfrage deswegen nicht erfüllt werden kann. Was also tun, um die Mitarbeitende zu finden, die zum Unternehmen passen und auch bleiben? Der Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke (Employer Branding) ist dafür unverzichtbar.

