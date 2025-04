„Green the Flex“: Wie 3.000 Haushalte die Energiewende vorantreiben

Das Stromnetz muss sich flexibilisieren, um mit dem PV-Ausbau Schritt halten zu können. 3.000 niederösterreichische Haushalte beteiligen sich im Projekt „Green the Flex“ daher an der Entwicklung einer intelligenten Lösung, um den Stromverbrauch zeitlich an die Sonnenstromerzeugung anzupassen.

Erneuerbare Energie deutlich günstiger als konventionelle Kraftwerke

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme hat die aktuellen Kosten für die Stromerzeugung in Deutschland analysiert und belegt: Der günstigste Strom ist erneuerbar.

Bestandsbauten mit IQ

Beim CO2-Countdown-Award räumte die Forschung Burgenland im Vorjahr groß ab. Prämiert wurde das Projekt „Prelude“, in dessen Zuge gebäudetechnische Abläufe automatisiert und optimiert werden. Die CO2- und Kosteneinsparungen sind gewaltig.

TU Graz: Schlummernde Reserve bei Lithium-Ionen-Akkus

Akkus unterbieten ihre theoretische Kapazität in der Praxis zum Teil deutlich. In einer Lithium-Eisenphosphat-Kathode konnten Forschende der TU Graz nun genau beobachten, was der Batterieeffizienz entgegenwirkt.

